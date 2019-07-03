Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине

В течение ближайших шести лет Оттава выделит $ 19 млн на поддержку украинских реформ. Фото: Главком

Президент Украины 41-летний Владимир Зеленский 1-3 июля посетил Канаду с официальным визитом.

Там он пообщался с премьером государства 47-летним Джастином Трюдо, министром иностранных дел 50-летней Хрыстей Фриланд и спецпредставителем США Куртом Волкером, 54 года. Принял участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине.

На встрече с главой канадского МИД Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным. Выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции.

Во время совместной пресс конференции с Джастином Трюдо заявил, что Украина и Канада подпишут соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере для поставки военной техники и оружия в Украине.

Сотрудничество с Канадой очень важно для Украины. Это поддерживает наш международный имидж. Власти этой страны благосклонны к нам. Поэтому со своей стороны должны делать все возможное для развития партнерства.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт по международным вопросам Александр Хара.

Как дальше могут развиваться партнерские отношения Украины и Канады?

- Канада всегда была страной-другом для нашего государства. Поддерживала в политическом и дипломатическом смысле. Всегда выступала против российской агрессии. Отстаивала позиции Украины в международных организациях. На сегодня у нас задекларированны отношения особого партнерства. Следует поддерживать их и дальше развивать в нескольких направлениях. В первую очередь это - политический вектор. Здесь уже есть большие достижения. Канада с 2014 года поддерживает украинскую территориальную целостность и суверенитет. Играет в этом смысле важную роль в на международной арене как страна "Большой семерки".

Также для нас необходимо развивать торговое и экономическое сотрудничество с Оттавой. Два года между Украиной и Канадой действует соглашение о зоне свободной торговли. После визита президента договорились ее расширить. Включить туда еще сферу услуг. Это в первую очередь важный момент для ИТ-отрасли. Облегчит их сотрудничество с канадскими фирмами и предприятиями. Эта страна является одним из мировых лидеров технологий и передового программирования. Поэтому стоит акцентировать наше внимание именно на сотрудничестве в этой сфере. С другой стороны очень важно понять, что подписанные декларации и договоры - это хорошо, но этого недостаточно. Надо улучшать ситуацию и в самой Украине. Делать ее более благоприятной для иностранных партнеров и инвесторов. Уменьшать коррупцию, улучшать работу судебной системы. Тогда мы сможем развивать партнерские отношения не только с Канадой, привлекать экономических инвесторов со всего мира.

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Украину добавили в список стран, которые могут закупать канадское оружие. Что это нам дает?

- Все, что убивает наших северных соседей и защищает украинских солдат является важным и положительным фактором. И раньше Канада предоставляла нам военную помощь. Мы покупали там снайперские винтовки. Теперь сможем закупать тяжелую технику и вооружение. К сожалению, украинский оборонный комплекс не может полностью покрыть потребности Вооруженных сил. С другой стороны Россия долгое время тратила большие деньги на модернизацию своей военной мощи, разработку новых видов вооружения. Теперь формируют огромную военную базу на аннексированном полуострове Крым. Накапливают большое количество техники на общей границе с Украиной. В этих сложных условиях сотрудничество с такой продвинутой страной как Канада в военные сфере является большим плюсом для Украины.

Почему военное сотрудничество с Оттавой настолько важна? Что в первую очередь можем купить у канадцев?

- Речь идет не только о покупке, но и о совместном производстве и получении доступа к передовым технологиям. Канада является одним из ключевых военных партнеров США. У них совместные военные операции и обучения. Поэтому технические характеристики оружия не являются ключевым фактором. Нам важно достичь того уровня, когда сами сможем обеспечивать потребности своих вооруженных сил. Канадские технологии и опыт могут нам в этом помочь.

Премьер Канады Джастин Трюдо сказал, что страна готова увеличить санкционное давление на РФ. О каких дополнительных санкциях может идти речь?

- Канада отстаивает демократические принципы и права человека не только на словах, но и делами. Иногда это даже вредит ей самой. Несколько недель назад Саудовскую Аравию обвинили в убийстве журналиста "Washington Post" в Турции. Канада жестко отреагировала на эту ситуацию, ввела санкции против руководства страны. В ответ Саудовская Аравия отозвала всех студентов, которые учились в Канаде, прекратила авиационное сообщение. Так что Оттава всегда поддерживает права человека и принимает все меры, чтобы проводить соответствующую внешнюю политику. Это касается не только нашего государства.

В случае Украины очень важно то, что Канада - страна "Большой семерки". Она на международном уровне может инициировать дополнительные санкции против РФ, к которым могут присоединиться другие государства. Также Оттава имеет средства для введения двусторонних ограничений против России. Это могут быть санкции в отношении нарушения прав человека на крымском полуострове. Или захват украинских предприятий в Крыму. Канада может запретить российским кораблям, которые останавливались в территориальных водах полуострова, посещать свои порты. То же и в отношении самолетов. Те, что садились в крымских аэропортах, не смогут останавливаться в Канаде. Кроме этого, Оттава может заморозить активы российских предприятий и физических лиц. Поэтому есть большой список рычагов давления, которые можно еще использовать, чтобы наказать РФ за ее имперскую политику.

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В рамках визита в Канаду Зеленский встретился со многими политиками. В общем можно назвать этот визит удачным?

- Кроме политиков, Владимир Зеленский встретился еще с местной украинской диаспорой. На выборах в большинстве своем она голосовала против него. Хорошо, что Зеленский не побоялся выйти к этим людям и убеждать их, что достоин представлять Украину. В целом визит можно охарактеризовать положительно.

Он был необычным. Обычно украинские президенты в первый год посещали сначала США, а затем уже Канаду. Хорошо, что Зеленский этот раз сделал последнюю приоритетом. Ведь в Вашингтоне сейчас сидит Дональд Трам и Украина для него является второстепенным вопросом.

Во время совместной пресс-конференции было заметно, что между Зеленским и Джастином Трюдо есть какая-то личная симпатия.

В то же время очень важно после возвращения в Украину делать все, чтобы партнерские отношения с Канадой расцветали, а мы смогли реализовать все предоставленные возможности.

Что конкретно Украине нужно делать, чтобы усиливать дружеские отношения с Канадой?

- Для этого надо продолжать демократические преобразования государства. Проводить реальные изменения в экономике. Создавать условия, когда канадскому бизнесу будет удобно и выгодно работать в Украине и инвестировать в нашу страну. Делать все возможное для минимизации коррупционных рисков. Формировать действенную судебную систему.

В рамках визита в Канаду Владимир Зеленский встретился с специальным представителем США Куртом Волкером. Украинский президент подчеркнул, что Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта на Донбассе. В частности, РФ не поддержала предложенное перемирие. "Великолепная встреча с украинским президентом Зеленским - четкая приверженность к миру на Донбассе, но Россия должна сделать свой вклад", - написал Курт Волкер в Tвиттери после встречи.