Волкер дал комментарий после встречи с Зеленским

Курт Волкер после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что президент Украины хочет мира на Донбассе, но Россия должна сделать свой вклад.
"Великолепная встреча с украинским президентом Зеленским - четкая приверженность мира на Донбассе, но Россия должна сделать свой вклад", - написал он в Twitter. Об этом сообщает Новое Время.
Волкер добавил, что Зеленский дал обещание реформировать Украину.
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился со Специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером во время визита в Канаду.
Зеленский поблагодарил Волкера за все, что лично он и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине.
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