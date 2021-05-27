Украинцы не хотят амнистии боевиков - опрос

Опрос провело исследовательское агентство Info Sapiens. Фото: Reuters

28% украинцев не поддерживают никаких вариантов амнистии за преступления на востоке Украины.

Об этом во время презентации опроса об отношении граждан Украины к инструментам построения доверия, направленных на жителей временно оккупированных территорий, рассказала соучредитель Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" Юлия Тищенко.

"Об отношении к амнистии: в среднем семь процентов украинцев поддерживают амнистию для всех, независимо от тяжести преступлений. Это одинаково негативное отношение населения из разных регионов страны. Также 28 процентов против любых мер по амнистии", - сказала она.

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29% украинцев считают, что амнистия участников незаконных вооруженных формирований на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей может применяться в зависимости от персональной ситуации и иметь индивидуальный характер рассмотрения. Также 12% считают, что амнистия может применяться лишь для тех, кто совершил незначительные преступления.

Опрос провело исследовательское агентство Info Sapiens с 14 февраля по 1 марта. Объем выборки составил 1 тыс. респондентов старше 16 лет. Максимальная погрешность не превышает 3,2%.

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Национальная платформа "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" основана в 2018 году. Это дискуссионная площадка для обсуждения вопросов урегулирования конфликтов. Деятельность Национальной платформы направлена на усиление консенсуса и устойчивости. С 2019-го инициатива финансируется за счет механизма содействия стабильности и мира ЕС в рамках проекта "Построение устойчивости к конфликту путем диалога".