Режим полной тишины и Россия - агрессор. О чем была встреча советников лидеров "нормандского формата"

Арестович рассказал о встрече советников "нормандского формата". Фото: 5 канал

Советники лидеров "нормандской четверки" провели встречу в онлайн-формате, на которой обсуждали возврат в режим полного прекращения огня на Донбассе.

Вторым вопросом должны были обсудить кластеры, впрочем к нему они не дошли, рассказал Общественному спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Советники не согласовали ни совместного заявления, ни какие необходимые меры по соблюдению полного и всеобъемлющего режима тишины.

"Главное противоречие - это разные подходы Украины и России к определению того, кто является стороной конфликта. Сегодня даже такую ​​тему поставили россияне, почему-то", - отметил он.

Арестович добавил, что российская сторона "потребовала от представителей Германии и Франции выразить свое мнение по поводу того, кто является стороной конфликта".

"Украина, наконец, доказала, что она считает стороной конфликта Российскую Федерацию, и на этом переговоры закончились. Мы договорились, что дальше будем проводить консультации", - сказал спикер украинской делегации в ТКГ.

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Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины во время заседания 19 мая не смогла договориться об обмене удерживаемыми лицами. Несмотря на это стороны согласовали разблокирование работы двух контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Луганщине.