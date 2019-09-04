Украинцы и румыны вывели боевые корабли на Дунай

4 сентября в Румынии начались совместные двусторонние украинский-румынские обучения Riverine - 2019.

В них принимают участие подразделения Военно-Морских Сил ВС Украины, Морской охраны ГНС Украины, морских сил и береговой охраны Румынии, сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

Автор: ВМС ЗС України Торжественная церемония начала международных учений

Целью мероприятия является отработка совместных действий многонациональных катерных тактических групп в акватории реки Дунай для повышения уровня их совместимости и возможностей.

Обучение начались с торжественной церемонии открытия, которую возглавили командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко и начальник Главного штаба Морских сил Румынии вице-адмирал Александру Миршу.

Автор: ВМС ЗС України Торжественная церемония начала международных учений

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От Военно-Морских Сил ВС Украины в учениях принимают участие малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Вышгород", учебный катер "Смела" и вертолет Ми-14, от румынской стороны - два бронированных патрульных катера, два речных тральщика, один патрульный катер и речной буксир.

Автор: ВМС ЗС України Торжественная церемония начала международных учений

Две гидроакустические станции немецкого производства Cerberus Mod 2 для нужд военно-морского флота ВС Украины. Станции предназначены для организации противодиверсионной борьбы - выявление боевых пловцов противника.