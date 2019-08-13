Украинцев пытаются вербовать женщинами

Россияне пытаются вербовать военнослужащих ВСУ женщинами. Фото: росзми

Россияне пытаются вербовать украинских военнослужащих с помощью фейковых страниц в соцсетях.

Под видом лиц женского пола они добавляются в друзья к людям, пишет пресс-служба СБУ.

О попытке вербовки рассказал офицер ВСУ, к нему добавился подобный фейк.

"Женщина во время развития якобы личных отношений узнала о службе в ВС Украины. После чего пыталась получить информацию военного и общественно-политического характера. Во время переписки она предложила осуществлять сбор информации в интересах ФСБ за денежное вознаграждение, особо подчеркивая" материальные преимущества сотрудничества со спецслужбами России ". Женщина отметила, что в случае предоставления представителям иностранной стороны важных данных, будет обеспечен выезд в РФ с возможностью получения жилья. После получения "предложения" военнослужащий обратился к сотрудникам украинской спецслужбы и предоставил подробные показания об обстоятельствах своего вербовки ", - говорится в сообщении.

Реформа Службы безопасности Украины должна сделать ее сильнее в двух ключевых функциях - контрразведывательной и борьбе с терроризмом. "У нас существует много органов - Служба внешней разведки, ГУР, МВД, таможня, налоговая милиция, Нацполиция. И надо понимать, что все эти органы связаны между собой. Делать любую реформу этих структур, не меняя СБУ, невозможно. И наоборот: реформировать СБУ, не изменяя другие органы, тоже нет смысла ", - сказал секретарь СБНО Александр Данилюк в интервью BBC.