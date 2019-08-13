Контрразведка и терроризм: Данилюк приоткрыл завесу реформы СБУ

"У нас существует много органов - Служба внешней разведки, ГУР, МВД, таможня, налоговая милиция, Нацполиция. И надо понимать, что все эти органы связаны между собой. Делать любую реформу этих структур, не меняя СБУ, невозможно" - Данилюк. ФОТО: LB.ua

Реформа Службы безопасности Украины должна сделать ее сильнее в двух ключевых функциях - контрразведывательной и борьбе с терроризмом.

"У нас существует много органов - Служба внешней разведки, ГУР, МВД, таможня, налоговая милиция, Нацполиция. И надо понимать, что все эти органы связаны между собой. Делать любую реформу этих структур, не меняя СБУ, невозможно. И наоборот: реформировать СБУ, не изменяя другие органы, тоже нет смысла ", - сказал секретарь СБНО Александр Данилюк в интервью BBC.

Сейчас доводят до конца закон о Службе финансовых расследований, разработанный в 2016-м. По словам Данилюка, его приостановил Петр Порошенко.

"Сейчас мы этот законопроект обновили. Учитывая то, как меняется ситуация, должны измениться и подходы. В Службу внешней разведки должны перейти функции от СБУ, от Нацполиции, налоговой. Должна быть комплексная работа - если подается закон о Службе внешней разведки, то должно быть и закон о СБУ. И они должны быть согласованы".

На вопрос, соглашается ли и.о. главы СБУ Иван Баканов на такие изменения, ведь у службы заберут часть полномочий, Данилюк ответил: "Мы сейчас в контакте и все это с ним проговариваем".

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Ранее Александр Данилюк заявлял, что СНБО предложит президенту Владимиру Зеленскому внести на рассмотрение нового парламента пакет законопроектов о реформах в сфере обороны и безопасности. Александр Данилюк назначен секретарем СНБО 28 мая 2019-го. До этого работал в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского.