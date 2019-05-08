Украинцев, которые получили паспорта РФ, хотят лишить пенсии и пособия

Граждан Украины, проживающих на оккупированной территории Донбасса и получивших паспорта Российской Федерации, хотят лишить украинских пенсий и соцвыплат.

"Инициировано обработки предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, что нарушает международное право и угрожает суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз в Facebook.

Она напомнила, что правительство приняло решение о признании недействительными паспортов, выдаваемых уполномоченными органами РФ после 28 апреля 2019-го.

В частности, речь идет о российских паспортах, выданные в центрах в городе Новошахтинске и селе Покровском.

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В свою очередь, министр по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Вадим Черныш сообщил, что Украина готовит перечень чиновников РФ, причастных к выдаче российских паспортов на Донбассе, для введения санкций, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы знаем сейчас перечень лиц, которые непосредственно задействованы в незаконных действиях по выдаче паспортов украинским гражданам и фактическому давлению и принуждению граждан к получению таких документов. Готовим перечень таких должностных лиц РФ, к которым должны быть применены персональные санкции во взаимодействии с международными партнерами", - говорит Черныш.

Кабинет министров Украины планирует применить санкции к российским должностным лицам, участвующим в выдаче гражданам Украины незаконных паспортов РФ.