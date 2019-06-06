Украинцев будут штрафовать за ношение военного камуфляжа

За нарушение закона украинцев будут штрафовать. Фото: Etcetera Media

Верховная Рада приняла законопроект №4585, запрещающий носить военную форму.

За нарушение закона граждан будут штрафовать на сумму до 6 тыс. грн или до 40 ч. общественных работ, сообщается на сайте ВР Украины.

Запрещено носить также вещи с колоритом "камуфляж".

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Запрет распространяется также на гражданских лиц, являющихся членами милитаристских объединений.

Вместе с этим в Украине запрещено использовать в символике объединений или общественных организаций религиозные или военные символы, а также использовать звания.

Президент Владимир Зеленский и переговорщик в "Минске" Леонид Кучма должны знать, что военный устав предполагает открытие огня по противнику в ответ. Об этом в Facebook написал командующий Украинской добровольческой армии, нардеп Дмитрий Ярош.