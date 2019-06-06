Ярош напомнил Кучме и Зеленскому об уставе на войне

Есть устав и закон, напоминает Дмитрий Ярош. Фото: pravda.com.ua

Президент Владимир Зеленский и переговорщик в Минске Леонид Кучма должны знать, что военный устав предполагает открытие огня по противнику в ответ.

Об этом в Facebook написал командующий Украинской добровольческой армии, нардеп Дмитрий Ярош.

"Услышал о каких-то инициативах или нынешнего президента Зеленского, или прежнего - Кучмы, про "неоткрытие ответного огня" на линии фронта.

Они, конечно, люди гражданские, и не знают, что жизнь военнослужащих четко регламентирована Конституцией и Уставами Вооруженных Сил Украины.

А там, в этих законах, есть некоторые пункты, обязывающие людей с оружием защищать свою Родину всеми доступными методами и средствами, открывать огонь и не выполнять преступных приказов.

Поэтому, я обращаюсь к президенту и верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому с просьбой не делать необдуманных шагов и не отдавать незаконных приказов, которые все равно не будут выполняться.

Потому, украинские люди с оружием свою Родину не сдадут и не предадут", - говорится в тексте.

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Второй президент Леонид Кучма на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 5 июня озвучил предложения президента Владимира Зеленского. Среди них - запретить сторонам стрелять в ответ. Также предлагают отменить экономические ограничения в отношении отдельных районов Донбасса.