Украина завершила демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской

Работы по демонтажу фортификационных сооружений в Станице Луганской завершены. Фото: Facebook

Украина завершила работы по полному демонтажу фортификационных сооружений в районе разрушенного моста в Станице Луганской.

В то же время боевики не провели демонтаж сооружений, необходимых для строительства моста. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации в Facebook.

"Визуально с украинской стороны можно видеть, что со стороны т. н. "ЛНР" на расстоянии, примерно, 10 метров от взлома моста находится будка типа "кунг", где нанесены буквы "СЦКК". Эта будка будет создавать реальные препятствия при строительстве моста. И поэтому утверждать, что в т. н. "ЛНР" демонтировали все свои сооружения на рубеже моста, рано", - говорится в сообщении.

Кроме того, пиротехнические подразделения ГСЧС провели проверку и очистку от взрывоопасных предметов грунтовой дороги, которую планируют использовать как технологическую для подъезда строительной техники в нижней части моста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Осудили боевика, что убивал украинских бойцов на высоте Валера

"Обследовано практически вся дорога, но, примерно, в 200 метрах от взлома моста работы были остановлены, поскольку от СММ ОБСЕ не поступили гарантии безопасности со стороны т.н." ЛНР ", - отметили в ведомстве.

Полицейские в Станице Луганской, обнаружили ранее неоднократно судимого за совершение тяжких преступлений 36-летнего луганчанина. По оперативной информации, находился в рядах незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР.