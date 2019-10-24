Украина выплатит скандальной Штепе компенсацию - решение ЕСПЧ

ЕСПЧ требует от Украины предоставить сепаратистке Штепе компенсацию. Фото: Скрыпин

ЕСПЧ обязал Украину выплатить 3,6 тыс. євро ( 99,6 тыс. грн - Gazeta.ua) Нелле Штепе, которая в 2014-м принимала активное участие в сотрудничестве с боевиками ДНР.

Европейский суд по правам человека определил, что по отношению к сепаратистке нарушили 2 статьи Европейской конвенции по правам человека, пишут в решении суда.

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Штепа пожаловалась на то, что ее предварительное заключение было длительным и неоправданным. Также сепаратистка жаловалась на нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции, что уголовное производство против нее было необоснованно длительным.

В 2014-м тогдашний мэр Славянска Неля Штепа активно сотрудничала с российским боевиком Игорем Гиркиним. Лично участвовала в захвате города. После деоккупации Славянска над ней начался суд. Обвиняли Штепу в сепаратизме.