Украина следит за границей и на 400 км дальше вглубь России — Данилов

Данилов не видит угрозы на границе с Россией. Фото: rnbo.gov.ua

СНБО Украины следит за ситуацией на границе и всем, что происходит на территории России вглубь на 400 километров.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в программе Security talks.

По словам секретаря, опасности на границе Украины нет, однако не исключает, что она может появиться в любой момент.

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"Мы четко понимаем, что находится на расстоянии до 400 километров до нашей границы. Мы понимаем, что это за группировки, знаем их численность, оснащение. У нас все это под контролем. Информацию от соответствующих ведомств получаем каждый день", — заявил Данилов.

В Украине 15 декабря начали действовать новые правила осмотра лиц и транспорта, которые находятся в контролируемом пограничном районе, в пункте пропуска/контроля через государственную границу Украины или на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ).