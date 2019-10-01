Украина провела важную военную реформу

Министерству обороны позволили проводить госзакупки в агентстве НАТО через программу продаж правительства США.

Для этого Кабинет министров Украины внес изменения в нормативно-правовую базу, сообщает Офис реформ Министерства обороны Украины.

Автор: Скриншот Украина изменила систему закупок для Минобороны

"Тяжелая судьба всех бюджетных учреждений - все слишком зарегулировано. А прежде всего - осуществление предоплаты за бюджетные средства в закупках. Очень часто это, может, оправдано, ведь коррупционеры могут этим злоупотреблять. Но иногда это становится препятствием к внедрению цивилизованных международных закупок. Такая неприятность дважды постигла Министерство обороны Украины. Сначала в 2017 году в Постановление КМУ, регулирует этот вопрос, добавили возможность для Минобороны закупать с предоплатой в международной организации - Агентства НАТО по поддержке и снабжения. Почему это надо? ом что такой порядок ее работы. Однако норма была временной, и пока Минобороны разрабатывало внутренние правила и процедуры работы с Агентством (скучно, да, но без инструкции, положения, приказа ничего не делается в органах государственной власти), время прошло. И вот уже с марта этого года в воздухе повис вопрос изменений в это постановление. 29 сентября Правительство по представлению МОУ принял изменения в 117 постановление, открывает нам возможность наконец осуществлять закупки у Агентства НАТО по поддержке и снабжения, а в придачу и через программу военных продаж Правительства США", - Идет ься в сообщении.

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