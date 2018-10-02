Украина показала модель миротворческой миссии на Донбассе

Украина показала, как должна выглядеть миротворческая миссия Организации Объединенных Наций на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Вадим Черныш. Также пресс-служба МинВОТ обнародовала в Twitter предложенную ориентировочную модель миротворческой миссии на Донбассе.

Автор: twitter Модель миротворческой миссии ООН в Донбассе

"В Украине уже есть видение того, какой должна быть миротворческая миссия ООН. Инициатива Украины должна быть консенсусной с большинством стран. Если все союзники поддержат предложенную модель миссии, у РФ не будет выхода", - подчеркнул министр.

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Представленная модель предусматривает 3 компонента: военный, полицейский и гражданский. Для каждого из них предусмотрен ряд действий.

Украина создаст полноценную систему безопасности для мониторинга ситуации в акватории Азовского моря.