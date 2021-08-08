Украина открыла все КПВВ на Донбассе

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Все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе полностью открыты со стороны подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

КПВВ работают ежедневно с 08.00 до 16.00, однако движение граждан в большинстве пунктов пропуска заблокировано со стороны временно неподконтрольной территории Украины.

"Напротив КПВВ Новотроицкое оккупанты снимают блокировку движения только для отдельных граждан, дважды в неделю - в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 645 человек и 91 транспортное средство на временно оккупированную часть Донбасса, одновременно 601 человек и 97 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию", - сказано в сообщении.

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Из семи действующих КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в Станице Луганской.

"В целом за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 11 903 человека, а на контролируемую территорию - 12 548 человек", - добавили в штабе ООС.

Правительство запустит бесплатные автобусы для украинцев, которые пересекают КПВВ в Донецкой, Луганской области и в Крыму.