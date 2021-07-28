Бесплатные автобусы будут курсировать на КПВВ Донбасса и Крыма

На КПВВ в Крыму и на Донбассе появится бесплатный транспорт. Фото: nizhyn.in.ua

Правительство запустит бесплатные автобусы для украинцев, которые пересекают КПВВ в Донецкой, Луганской области и в Крыму.

"Мы получили разрешение изменить порядок использования и теперь сможем провести тендерные закупки и обеспечить транспортный сервис для людей, которые пересекают КПВВ. Дело в том, что с самого КПВВ дальше идет режимная зона, которая заканчивается точкой "ноль". И вот это расстояние от КПВВ к "нулю" люди должны переходить пешком (кроме КПВВ, где можно проезжать на автотранспорте). Для пожилых людей, а их чаще всего большое количество пересекает КПВВ, это трудно, особенно в жару или в мороз", - рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом".

Это будет минишатл, который будет курсировать туда-обратно и подвозить людей с вещами.

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"Для людей услуга будет бесплатной. То есть государство берет на себя социальную ответственность. Через финансирование из госбюджета наше министерство реализует эту закупку на тендерных процедурах, и перевозчики будут это делать для людей бесплатно, а им оплачивать их услуги будет государство", - сообщил Резников.

До пандемии, в 2019 году, на всех КПВВ было около 15 млн пересечений в год, из них 3,5 млн - это административная граница с Крымом в Херсонской области, и соответственно, 11,5 млн - линия соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. То есть, в среднем, 10 тыс. человек - на одном КПВВ.