Украина может признать некоторые документы с временно оккупированных территорий

Украина может официально признать некоторые документы временно оккупированных территорий.
Для регистрации актов гражданского состояния, которые произошли на оккупированной территории, достаточно будет обратиться в орган регистрации актов гражданского состояния и получить свидетельство, говорится в законопроекте о переходном периоде для Донбасса и Крыма, передает "Интерфакс".
Речь идет, в частности, о:
свидетельствах о рождении;
свидетельстве о смерти;
свидетельствах о заключении и расторжение брака.
В отдельных случаях РАГС может обратиться в суд, если предоставленных документов будет недостаточно для подтверждения факта.
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Напомним, в Украине разрабатывается законопроект "О государственной политике переходного периода", который, среди прочего, четко закрепит за Российской Федерацией статус "страны-агрессора".
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