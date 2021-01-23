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суббота, 23 января 2021 06:34

Украина может признать некоторые документы с временно оккупированных территорий

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Украина может признать некоторые документы с временно оккупированных территорий
Документы с оккупированных территорий собираются признать. Фото: Укринформ

Украина может официально признать некоторые документы временно оккупированных территорий.

Для регистрации актов гражданского состояния, которые произошли на оккупированной территории, достаточно будет обратиться в орган регистрации актов гражданского состояния и получить свидетельство, говорится в законопроекте о переходном периоде для Донбасса и Крыма, передает "Интерфакс".

Речь идет, в частности, о:

свидетельствах о рождении;

свидетельстве о смерти;

свидетельствах о заключении и расторжение брака.

В отдельных случаях РАГС может обратиться в суд, если предоставленных документов будет недостаточно для подтверждения факта.

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Напомним, в Украине разрабатывается законопроект "О государственной политике переходного периода", который, среди прочего, четко закрепит за Российской Федерацией статус "страны-агрессора".

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