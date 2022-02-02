Украина исключает особый статус Донбасса на условиях России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба исключает возможность особого статуса Донбасса с так называемым "правом вето", как того хочет Россия. Фото: mfa.gov.ua

Украина исключает возможность особого статуса Донбасса с так называемым "правом вето", которое позволило бы региону блокировать стратегические решения в стране.

Такого особого статуса, как Россия хочет, не будет, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию Rzeczpospolita.

"Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено в камне! Так что никакого особого статуса, как представляет Россия, никакого права вето не будет", – заявил Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Переговоров с сепаратистами не будет – Ермак

По его словам, Украина проводит глубокую реформу децентрализации и готова работать над реализацией минских соглашений. Но они начинаются с безопасности.

"Политическая часть там стоит только на втором месте. Поэтому все должны, в первую очередь, сосредоточиться на безопасности", - добавил министр.

28 января состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили Украину, НАТО и "гарантию безопасности". Во время разговора подняли также вопросы по ситуации вокруг Украины. Путин "акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом положений Минских соглашений и других договоренностей, в первую очередь относительно налаживания прямого диалога с ЛДНР и правового оформления особого статуса Донбасса".