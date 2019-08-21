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среда, 21 августа 2019 20:27

Украина готова начать ремонт моста в Станице Луганской

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Украина готова начать ремонт моста в Станице Луганской
Ремонт может начаться завтра. Фото: "Капитал"

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе готова начать ремонт ремонт моста в Станице Луганской с 22 августа.

Об этом украинская сторона проинформировала представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, сообщила в Facebook по итогам заседания группы пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украинская сторона проинформировала Сайдика о выполнении взятых на себя обязательств по завершению разминирования в районе моста в Станице Луганской и готовности начать ремонт перехода с первой половины дня 22 августа 2019 года", - написала она.

К началу восстановительных работ на мосту должен быть демонтирован блокпост боевиков.

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"В дальнейшем демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон в районе КПВВ "Станица Луганская" должен быть одновременным и зеркальным. Достигнута договоренность, что все работы по мосту должны проходить в тесной координации с СММ ОБСЕ", - добавила она.

После разведения сторон вблизи Станицы Луганской следующим этапом должно стать восстановление разрушенного моста, который соединяет Станице Луганской с оккупированным Луганском. 1 августа Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились о разминировании территорий вокруг моста и синхронный демонтаж укреплений, после этого должна начаться его ремонт.

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