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пятница, 24 января 2020 18:30

Украина до сих пор остается государством с хуторским мышлением - Жданов

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Предоставление особого статуса приведет к расколу страны.

"Если дать Донбассу особый статус, то у нас начнется парад областных суверенитетов. Начнут требовать автономии различные области и это приведет к федерализации. Все потому, что у нас до сих пор психология хуторского государства", - говорит Gazeta.ua военный эксперт Олег Жданов.

Украина не определяет свои позиции и не выдвигает требований.

"В чем суверенность государства - в ее требованиях и желаниях и насколько государство готово отстаивать свою позицию, настолько она суверенная в международном плане. Мы сейчас идем в течении, когда условия нам диктует весь мир. Кстати это совпадает с эпохой теневой политики, когда власть не считает нужным нам что-то доносить. А раньше, при Петре Порошенко, шла политика двойных стандартов, когда Петр Алексеевич в Киеве говорил о противостоянии РФ, а на встрече с европейскими лидерами - о боевиках", - говорит он.

Автор: Страна
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Теневая политика может угрожать нашим интересам.

"Иногда следует очень интересная информация между строк, когда господин Зеленский в интервью израильской газете рассказывает, что часто общается с Путиным по телефону. Простите, а о чем он там общается с ним? Или, например намерения Сивохи ехать в Луганск с официальным визитом . В таком случае о которых суверенитеты идет речь", - добавляет Жданов.

Россия потребовала от Украины прямых переговоров с боевиками так называемых ДНР и ЛНР поправок к закону об особом статусе оккупированных районов Донбасса.

Об этом заявил представитель РФ в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов, передает "Интерфакс-Украина".

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Дата
24
января

Для тех, кому нет разницы: россияне обстреляли Мариуполь

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