Удар перед перемирием на Донбассе: боевики предприняли новую тактику

В ночь на воскресенье на Донбассе должно начаться новое перемирие. Об этом в Минске договорилась трехсторонняя контактная группа. Фото - 112 Украина

17 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрел попали позиции украинских военных вблизи 10 населенных пунктов.

Напряженной остается ситуация вблизи оккупированной Горловки, сообщает штаб операции Объединенных сил.

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"Российские оккупационные войска на Горловском направлении продолжают применять запрещенное Минскими соглашениями оружие по позициям сил ООС. В частности, возросло количество обстрелов из минометов и ПТУР по укреплениям украинских военных. Враг прибегает к тактике психологического давления, используя "странствующий" миномет и стрелковое вооружение", - сказано в сообщении.

В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. По данным разведки 17 июля 4 оккупантов получили ранения.

Трехсторонняя контактная группа во время очередного заседания в Минске договорились о новом перемирии на Донбассе. Оно должно начаться в ночь на воскресенье, 21 июля - от 0:00 часов.