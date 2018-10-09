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вторник, 09 октября 2018 16:05

"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
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Автор: Надане Романом Коржовим
  Роман Коржов работает заместителем председателя ВЦА с 2015 года. Есть действующим военнослужащим 93-й бригады "Холодный Яр"
Роман Коржов работает заместителем председателя ВЦА с 2015 года. Есть действующим военнослужащим 93-й бригады "Холодный Яр"

Однажды председатель военно-гражданской администрации города Красногоровки Олег Иванчук спросил, не пойду работать к нему, - рассказывает Роман Коржов с ВЦА Красногоровки. - Я согласился, написал рапорт и почти полгода ждал, пока мне сделают командировки из Генерального штаба. В феврале 2016-го приехал Олег Петрович сказал, чтобы я собирал вещи - пришел приказ на меня.

Как оно было переходить от блиндажного-окопной жизни в кабинетную?

Где-то через 2 месяца, мне захотелось написать снова рапорт, но уже на возвращение на передовую.

Наша государственная служба слишком советская и бюрократическая. Ее особенность - это производство большого количества макулатуры. Чем больше бумаги, тем лучше работает чиновник, по их логике.

Когда перешел в администрацию, думал, что через месяц решу все проблемы в городе. Махну саблей и проблемы рассыплются. Но мне говорили, что так нельзя, нужно письма писать, просить, ждать.

В 2017 году было прямое попадание российского снаряда в многоэтажку. Образовалась огромная дыра в стене. К счастью никто из людей не пострадал. И этот дом до сих пор стоит без ремонта, хотя прошло уже полтора года. Люди спрашивают, когда уже начнется ремонт? А не скоро. Проект на восстановление жилья должен пройти экспертизу, которая почему-то занимает много времени. Тем более, что теперь нужно будет вносить изменения в нее - подорожали строительные материалы, увеличилась заработная плата. Хотя - это не главная проблема. Нужны средства на ремонт, а их нет. Вот так и живем в бумажном мире.

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Теперь нужно будет вносить изменения в нее - подорожали строительные материалы увеличилась заработная плата

С какими проблемами пришлось столкнуться на новой должности?

Наш город в нескольких километрах от Донецка. Ежедневно оттуда постоянно что-то прилетает в нашу сторону.

Из внутренних - городской водопровод. Мы подключились к технической воде, она набирается из реки и подается в дома. Но она очень грязная: лягушки, мусор.

Чтобы подвести питьевую воду, нужна фильтровальная станция или тянуть новый водопровод из Карловского водохранилища. Сколько стоит первый проект, не знаю, а на второй нужно 20 млн грн.

Когда-то к нам поступала вода из Донецкой фильтровальной станции, но на данный момент - это невозможно. Поэтому, мы искренне благодарим фонд "Человек в беде", что обеспечивает нас питьевой водой, и фонда "ЮНИСЕФ" за водовозку. Мы ведем диалог с властью там наверху, чтобы решить эту проблему, но, как всегда нет средств.

Даже если удастся нам найти эти деньги и можно будет тянуть чистую воду к нам, - она ​​будет все равно грязной. Потому что 63 км водопровода построены еще в 60-х прошлого века. Он весь прогнил, постоянные прорывает. Трубы грязные, соответственно, чистая вода снова станет не пригодной для пищевого употребления.

Автор: Ельдар Сарахман / фто 2016 год
  10 тыс. жителей уехали из города Красногоровка, что в 5 км от Донецка. Населенный пункт расположен на линии разграничения между украинскими войсками и так называемой ДНР. Каждую ночь над городом летают снаряды, поскольку ближайшие позиции противника в 1,5 км в поселке Старомихайловка. Время от времени под обстрел попадают дома мирных жителей
10 тыс. жителей уехали из города Красногоровка, что в 5 км от Донецка. Населенный пункт расположен на линии разграничения между украинскими войсками и так называемой ДНР. Каждую ночь над городом летают снаряды, поскольку ближайшие позиции противника в 1,5 км в поселке Старомихайловка. Время от времени под обстрел попадают дома мирных жителей

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Это проблема уже давно является причиной для обсуждения?

Сейчас говорят именно о ней, хотя, когда я пришел на чиновничью должность - в городе была еще одна беда большого масштаба - мусор. Он было повсюду. Нам удалось локализовать эту проблему. Немного за счет города, много помогли волонтеры.

Теперь мы боремся с советским менталитетом жителей. Люди приезжают к большому баку, видят, что он пуст и все равно бросают мусор возле него. Так было когда-то, и сегодня эта тенденция продолжается. Особенно неприятно въезжать за город в направлении Галицыновки (село в Марьинском районе Донецкой области, соседнее с Красногоровкой - Gazeta.ua). Там на мосту люди выбрасывают все что угодно. А потом кричат, почему власть не убирает город?

С чего живет население?

Кто не мог здесь находиться, покинули город. Остались самые стойкие. Они привыкли ко всему.

Многие занимаются сельским хозяйством, бизнесом. Есть контингент людей, которые работают в государственных учреждениях. Но большинство живут с одной пенсии.

Кто-то надеется на детские деньги. Часть этих семей - проблемные. Деньги получают регулярно, и немалые - где по 4-5 детей. Затем их пропивают и создают для своих детей некомфортные социальные условия для проживания. Наш сотрудник по делам семьи и молодежи устала решать критические вопросы с этими семьями.

С самим населением злую шутку сыграла гуманитарная помощь. Люди настолько стали ленивы, что моментами не хотели работать. Не все, но очень многие. Мы неоднократно говорили организациям, которые привозили продукты, вещи, нужно этого делать, сейчас не 2014-2015 год. Лучше помочь людям - научиться работать, создавать рабочие места, заниматься бизнесом.

Автор: Ельдар Сарахман
  Памятная табличка руководителю ОУН Василию Булавскому, который в 1943 году погиб в городе. Ее установили зимой 2016-го на военно-гражданской администрации в центре города
Памятная табличка руководителю ОУН Василию Булавскому, который в 1943 году погиб в городе. Ее установили зимой 2016-го на военно-гражданской администрации в центре города

"Красный Крест" инициировал открытие частных фермерских хозяйств. Недавно у них проходил конкурс на выдачу мотоблоков. 8 человек нашего города получили гранты. Один проект очень классный - это детское кафе. Сейчас Тамм идет активный ремонт. И скоро оно откроется.

"Красный Крест" планирует новые выдачи очередных грантов. Для города это большой плюс: новые рабочие места, налоги

В дальнейшем "Красный Крест" планирует новые выдачи очередных грантов. Для города это большой плюс: новые рабочие места, налоги.

Единственный, кто не понял пагубность бесплатной раздачи продуктов и товаров, есть один "рыжий" политик. Он продолжает забрасывать населения подачками вместо того, чтобы стимулировать развитие этих людей, а они бьют друг друга при раздаче товаров. Но в этом сохранен политический аспект и попытка в очередной раз заморочить всем головы.

Автор: Националная полиция
  Обстреляный частный сектор города Красногоровка Донецкая область, 26 мая 2017
Обстреляный частный сектор города Красногоровка Донецкая область, 26 мая 2017

Алкоголь всегда порождал проблемы, ухудшал криминальной ситуации. Как с этим явлением у вас?

Преимущественно все спокойно с гражданской точки зрения. В основанном регистрируются случаи хулиганства. Мужчины жен своих побьют, будучи в состоянии алкогольного опьянения, окно где-то выбьют. Присутствие солдат, по особому влияет на людей. И война вправляет мозги.

Город патрулирует полиция, военная служба правопорядка. Полицейские регулярно проверяют документы. Совсем недавно у одного мужчины нашли хранилище боеприпасов. Зачем он их хранил, неизвестно, но они в любой момент могли взорваться.

Недавно у одного мужчины нашли хранилище боеприпасов. Зачем он их хранил, неизвестно

Есть участники бандитских формирований. Они в 2014 году воевали против нас, их поймали - посадили в тюрьму. Прошло немного времени, этих негодяев отпустили по условно-досрочном увольнении. Но в их взглядах ничего не поменялось. Продолжают агитировать за оккупанта, поддерживать морально его.

Если смотреть по нашему региону, то за преступления против Украины отсидели единицы. Они рядовые бандиты. А верхушка продолжает спокойно жить в городе или беспрепятственно выехала. И самое главное, что представители спецслужб знают об этом, но никак не реагируют.

Например одна "дамочка" открыто собирала деньги на поддержку славянских сепаратистов, поддерживала "референдум". Ей ничего не сделали, она продолжает жить в городе, работать. Ее даже хотели сделать директором одной из украинских школ в городе.

Другие "ватные" жители, которые до этого молчали, теперь тоже поддерживают захватчиков. Они видят, что их никто не накажет, - потому позволяют себе очень много.

Дома людей, которые находятся в коммунальной собственности и пострадавших от обстрелов, - должно восстанавливать государство. Частный сектор остается наедине со своими проблемами. Им никто компенсации не возвращает?

Государство должно это делать с домами коммунальной собственности, но не делает из-за отсутствия финансирования. С частным сектором работают различные фонды. Например "Датский фонд беженцев" - с нуля построил 12 частных домов в нас и в Марьинке (город в 10 км от Донецка - Gazeta.ua). Это мало конечно, по сравнению с тем, сколько у нас разбитых зданий, но с чего надо начинать.

Автор: Надане Романом Коржовим
  Роман Коржов в Красногоровке работает заместителем председателя военно-гражданской администрации
Роман Коржов в Красногоровке работает заместителем председателя военно-гражданской администрации

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Международные организации не хотят браться за ремонт многоэтажек. Говорят, что это прерогатива государства. Но мы их просим, ​​чтобы они работали в этом направлении хоть по минимуму. Крыша перекрыть и так далее.

Что касается частного сектора, то он оказался в замкнутом бюрократическом кругу. Страховые выплаты не осуществляются, ведь ведутся боевые действия. И в законном порядке за это должна отвечать Россия - стреляют по нам ее войска. Будем надеяться, что пройдет немного времени, московских оккупантов судить в Гааге. Тогда они вынуждены будут выплатить компенсацию, как это делали немцы после Второй мировой войны.

Какова ситуация с переселенцами сейчас в Красногоровке?

Многим можно посочувствовать, они потеряли все что имели. И при этом, они хорошие люди, поддерживают Украину. Однако в общем, часть переселенцев используют свое положение, чтобы получить выгоду со всех сторон. И большинство из них, поддерживали "референдум". Они оформляют себе различные льготы у нас и на временно оккупированных территориях.

Многие люди, которые живут в Донецке, приезжают сюда, делают липовую справку переселенца.

Совсем недавно последовал новый тренд. Переселенцы, которые здесь проживают берут справки у нас, что их жилье разрушено и едут к оккупантам, чтобы получить компенсацию (российский фонд "Единый Донбасс" выплачивает около 40 тыс. руб. - 16,4 тыс. грн - Gazeta.ua).

Оформляют себе различные льготы у нас и на временно оккупированных территориях

Особенно поражает низость некоторых людей. Они проклинают Украины, Европу, однако едут к нам, чтобы получить биометрический паспорт. Потому что понимают, что с бумагой от оккупантов, можно только в туалет ходить.

Летом прошлого года, Красногоровка претерпела огромный артиллерийский обстрел. Были разрушена школа и больница. Какова ситуация с ними?

За счет областного бюджета восстанавливают школу. По больнице все в подвешенном положении.

Автор: Михаил Ухман
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