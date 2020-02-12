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среда, 12 февраля 2020 16:14

УБД для добровольцев: как получить статус

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УБД для добровольцев: как получить статус
Собранные документы необходимо подать по адресу: 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12. Фото: www.armyfm.com.ua

Правительство определило механизм предоставления статуса участника боевых действий для добровольцев.

Таким образом, появилась возможность предоставления льгот и социальных гарантий тем, кто первыми стали на защиту украинских границ, об этом сообщает Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Они смогут получить государственную поддержку и помощь в социальной и профессиональной адаптации.

Для того чтобы получить статус УБД, нужно:

Собрать пакет документов:

Путь 1

- справку органов, в соответствии с ЗУ "О борьбе с терроризмом", определенных субъектами, которые непосредственно осуществляют борьбу с терроризмом (СБУ, МВД, МО, ЦОВ, согласно закону), о периоде непосредственного исполнения лицом боевых задач в АТО;

- выписку из приказа АТЦ при СБУ о привлечении лица к проведению АТО.

Путь 2

Если такие документы получить невозможно, основанием для предоставления статуса УБД добровольцам являются свидетельства не менее трех человек со статусом "участник боевых действий" или "лицо с инвалидностью вследствие войны". Подпись на показаниях должна быть нотариально заверена и должны быть приложены копии УБД лиц, которые свидетельствуют, копии их паспортов и идентификационных номеров.

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К указанным выше документам необходимо приложить:

- копию паспорта с местом регистрации,

- копию идентификационного номера,

- заявление на имя заместителя министра Минветеранов о предоставлении статуса участника боевых действий,

- согласие на разрешение обработки персональных данных.

Собранные документы необходимо подать по адресу: 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12.

Комиссия изучает документы, в случае необходимости заслушивает объяснения лиц, в отношении которых они представлены, свидетелей. И в месячный срок со дня поступления документов принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении статуса УБД.

Правительство упростило получение гражданства для добровольцев, защищавших Украину на востоке.

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12
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