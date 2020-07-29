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среда, 29 июля 2020 14:16

У Зеленського рассказали о местных выборах на прифронтовых территориях

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У Зеленського рассказали о местных выборах на прифронтовых территориях
Разумков рассказал об организации местных выборов на прифронтовых территориях Донбасса. Фото: Facebook/Дмитрий Разумков

Местные выборы в Донецкой и Луганской областях в прифронтовых населенных пунктах состоятся только при условиях обеспечения гарантий безопасности.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге на КПВВ "Майорск" в Донецкой области.

"Если мы говорим о подходах военно-гражданских администраций... Если будет возможность, я уверен они будут помогать и делать все возможное, чтобы выборы состоялись, если нет, если это ставит под риск жизнь и здоровье людей, выборы того не стоят", — сказал Разумков.

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По его словам, выборы могут пройти при соблюдении определенных условий — это демократия, свободное волеизъявление и безопасность.

"Это три основные позиции, которые должны быть при проведении любых выборов, как в Киеве и во Львове, так и на территориях прифронтовых. Я сторонник того, что если есть хотя бы малейшая возможность проведения выборов, их надо проводить, однако в пользу политическому пиара этого делать нельзя", — сказал спикер украинского парламента.

Экс-мэр Славянска Донецкой области, одиозная Неля Штепа будет вновь баллотироваться на должность городского головы от Оппозиционного блока — "Партии мира и развития".

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