Скандальная Штепа идет в мэры — СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 558
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 405
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 954
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 783
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4383
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2331
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7812
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 981
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 711
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
13
17
15
7
15
В Донецкой обл. в результате обстрела начался пожар
В Донецкой обл. в результате обстрела начался пожар
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона &quot;Призрак&quot;
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона "Призрак"
&quot;Герой трех государств&quot; - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
В Донецкой области прощаются с погибшим командиром разведки Дмитрием Красногрудем
В Донецкой области прощаются с погибшим командиром разведки Дмитрием Красногрудем
В авиакатастрофе погибли 80 детей
В авиакатастрофе погибли 80 детей
Видео
Все видео
Боевики простреливают украинские позиции, наши - не отвечают: как прошли сутки в "режиме тишины"
Боевики простреливают украинские позиции, наши - не отвечают: как прошли сутки в "режиме тишины"
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Лисичанск освободили от сепаратистов
Лисичанск освободили от сепаратистов
Попрощались с морпехом, который умер после ранения
Попрощались с морпехом, который умер после ранения
Два удара в ответ: украинские военные уничтожили позиции оккупантов
Два удара в ответ: украинские военные уничтожили позиции оккупантов
Интервью
1/5
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 405
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 774
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 441
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1350
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5337
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
26 июля 2020
Просмотров: 891
Курорт прогодує
– Місцевим пощастило. Вода до них не доходить, – каже Анна Іванівна про жителів гірського селища Славське на Львівщині. Живе ...
вторник, 28 июля 2020 11:46

Скандальная Штепа идет в мэры — СМИ

  Комментировать
Скандальная Штепа идет в мэры — СМИ
Экс-мэр Славянска Неля Штепа вновь хочет руководить городом. Фото: Facebook/Nelya Shtepa

Экс-мэр Славянска Донецкой области, одиозная Неля Штепа будет вновь баллотироваться на должность городского головы от Оппозиционного блока — "Партии мира и развития".

Об этом пишет "Восточный вариант" со ссылкой на собственные источники в кругах, близких к нардепу Вадиму Новинскому.

По информации журналистов издания, ее кандидатуру Новинский поддерживает лично, надеясь получить в местном горсовете подконтрольную себе большинство.

Совместное заявление о готовности идти на выборы Новинского и Штепы должно появиться уже в ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Геращенко выиграла суд у сепаратистки Штепы

Ранее Штепа позиционировала себя как помощницу одного из лидеров другой политсилы — Оппозиционной платформы "За жизнь" — Юрия Бойко.

Бывшего городского голову Славянска Нелю Штепу задержали 11 июля 2014 года и под конвоем отправили в управление СБУ в Харькове.

Ее обвиняли в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической группы или организации, повлекших гибель людей.

В конце октября 2014 года прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт, где просила для Штепы пожизненного срока.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Скандальная Штепа идет в мэры — СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

День святого Владимира: что можно и нельзя делать этого дня

Солдатам запретили отступать

Война началась с выстрела студента

Единственный сын Владимира Винниченко умер младенцем

Золотая лихорадка привлекла дезертиров и преступников

Назвали симптом смертельного гепатита

Самое читаемое
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
13
 1 Просмотров: 23958
Польша подсчитала количество виз, которые выдала украинцам
Польша подсчитала количество виз, которые выдала украинцам Просмотров: 12681
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных Просмотров: 11790
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото Просмотров: 9405
Пышногрудая модель поделилась фото с отдыха на Ибице
Пышногрудая модель поделилась фото с отдыха на Ибице
20
 Просмотров: 6579
Донбасс
Кто стоит за фейками о катастрофе рейса МН17
Кто стоит за фейками о катастрофе рейса МН17 Просмотров: 225
Режим прекращения огня работает - Офис президента
Режим прекращения огня работает - Офис президента Просмотров: 180
Боевики простреливают украинские позиции, наши - не отвечают: как прошли сутки в "режиме тишины"
Боевики простреливают украинские позиции, наши - не отвечают: как прошли сутки в "режиме тишины"
 Просмотров: 540
Перемирие на Донбассе: Украина будет информировать ОБСЕ о каждом обстреле
Перемирие на Донбассе: Украина будет информировать ОБСЕ о каждом обстреле Просмотров: 90
На Донбассе погиб шахтер
На Донбассе погиб шахтер Просмотров: 108
Больше всего комментируют
22
"Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым" — Волкер
15
Война на Донбассе: Россия открестилась от ответственности за соблюдение перемирия
8
Боец полка "Азов" умер после жестокого избиения
6
Дела против Порошенко и активистов имеют заказной характер - Турчинов
4
России грозит отключение от мировой банковской системы - посол
Голосов: 9016
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua