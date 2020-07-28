Скандальная Штепа идет в мэры — СМИ

Экс-мэр Славянска Неля Штепа вновь хочет руководить городом. Фото: Facebook/Nelya Shtepa

Экс-мэр Славянска Донецкой области, одиозная Неля Штепа будет вновь баллотироваться на должность городского головы от Оппозиционного блока — "Партии мира и развития".

Об этом пишет "Восточный вариант" со ссылкой на собственные источники в кругах, близких к нардепу Вадиму Новинскому.

По информации журналистов издания, ее кандидатуру Новинский поддерживает лично, надеясь получить в местном горсовете подконтрольную себе большинство.

Совместное заявление о готовности идти на выборы Новинского и Штепы должно появиться уже в ближайшее время.

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Ранее Штепа позиционировала себя как помощницу одного из лидеров другой политсилы — Оппозиционной платформы "За жизнь" — Юрия Бойко.

Бывшего городского голову Славянска Нелю Штепу задержали 11 июля 2014 года и под конвоем отправили в управление СБУ в Харькове. Ее обвиняли в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической группы или организации, повлекших гибель людей. В конце октября 2014 года прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт, где просила для Штепы пожизненного срока.