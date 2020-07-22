Зеленский подписал изменения в избирательный кодекс

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в избирательный кодекс. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования избирательного законодательства".

Об этом сообщила прессслужба Офиса президента.

"Документ предусматривает урегулирование шероховатостей, уточнение сроков, упрощение избирательных процедур и их унификации. В частности, изменения вносятся в Избирательный кодекс Украины, законы "О Центральной избирательной комиссии", "О Государственном реестре избирателей" и т.п.", - говорится в сообщении.

Как отмечается, закон предусматривает изменения по заполнению избирательных документов, процессу подсчета голосов, представлению документов кандидатами, ограничению для одновременного баллотирования на местных выборах. Также усовершенствовано законодательство по вопросам территориальной организации выборов и системы избирательных комиссий на местных выборах, уменьшен денежный залог на местных выборах и тому подобное.

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Кроме того, изменения касаются вопроса деятельности Центральной избирательной комиссии, функционирования Государственного реестра избирателей, привлечения к административной и уголовной ответственности за правонарушения во время избирательного процесса.

Целью законопроекта является устранение пробелов и шероховатостей, упрощение избирательных процедур и их унификации для обеспечения соблюдения международных стандартов проведения выборов и обеспечение устойчивости демократических принципов и процедур в Украине.