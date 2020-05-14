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четверг, 14 мая 2020 13:01

У Зеленского прокомментировали российские "игры за спиной" в Берлине

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У Зеленского прокомментировали российские &quot;игры за спиной&quot; в Берлине
В Украине знали о переговорах Козака в Берлине. Фото: pixabay.com

Украина знала о переговорах заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака в Берлине по урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет РБК-Украина.

По словам дипломата, Козака приглашали на переговоры в Берлин из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений, а также в связи с активным подходом к переговорам украинской стороны, которая, в частности, предложила повысить уровень представительства ТКГ.

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"Дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча. Кстати, именно по этой логике мой немецкий коллега министр Маас смог после моего с ним разговора привлечь к переговорам в нормандском формате главу МИД России Лаврова", – отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина заранее знала о визите Козака и будет знать о том, как он прошел.

"У нас с партнерами действует правило – мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких игры за нашей спиной не идет", – отметил Кулеба.

Ранее стало известно, что заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак совершил однодневный визит в Берлин. Как пишут российские СМИ, визит главного кремлевского куратора украинского направления был напрямую связан с урегулированием ситуации в Донбассе.

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