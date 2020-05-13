Кремлевский куратор по Донбассу прибыл на переговоры в Берлин

Дмитрий Козак прибыл в Берлин на переговоры по Украине. Фото: pixabay.com

Заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в Берлин на переговоры по Украине.

Как пишут российские СМИ, визит кремлевского куратора украинского направления напрямую связан с урегулированием ситуации на Донбассе.

"Он находится в Берлине. Скорее всего, цель визита связана с переговорами по Украине. Козак - ключевой переговорщик по Украине, не все можно обсудить в формате телеконференции", - подчеркнул осведомленный источник в российских правительственных кругах.

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По сообщению росСМИ, Козак прибыл в Германию с однодневным рабочим визитом.

Президент РФ Владимир Путин не решится на эскалацию, пока канцлер ФРГ Ангела Меркель координирует процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе.