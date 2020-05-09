Украинский посол рассказал о роли Меркель в сдерживании Путина

Меркель сдерживает Путина. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин не решится на эскалацию, пока канцлер ФРГ Ангела Меркель будет координировать процесс мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

"До тех пор, пока Меркель будет продолжать заниматься украинским файлом, пока Меркель лично будет каждую неделю, каждые две недели звонить нашему президенту, звонить после этого Путину, и координировать этот весь мирный процесс, который является очень и очень сенситивным, чувствительным, хрупким, но до тех пор, пока Ангела Меркель остается и сохраняет эту ведущую роль, я думаю, что украинцы могут спать спокойно, и мы можем не бояться того, что завтра вдруг начнется очередная эскалация. Поскольку Путин прекрасно понимает, что в таком случае цена, которую он будет вынужден заплатить за эту агрессию, будет непомерно высокой", - сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Радио Свобода..

По его словам, посредническая роль Германии продолжается, несмотря на все сложности этого процесса.

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"Ведь российская пропаганда, как вы прекрасно знаете, является многовекторной и направлена на разные цели. Одна из них - посеять раздор среди украинского общества, создать впечатление, что якобы нас Германия бросит, предаст и таким образом возникает у украинцев чувство недоверия", - отметил он.

Посол Украины в Германии также выразил убеждение, что Меркель не бросит Украину, а доведет свою миссию до успешного завершения.

"Это означает, что до прекращения войны, к достижению мира", - отметил Мельник.

31 марта президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Говорили о коронавирусе, финансовой помощи Украине и Донбассе.