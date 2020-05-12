Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять

Предоставлять украинской делегации в ТКГ статус официальной противоречит национальным интересам и здравому смыслу, говорит Сергей Рахманин. Фото: @president.gov.ua

Дальнейшая реализация Минских соглашений несет прямые угрозы территориальной целостности, суверенитету и безопасности государства.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал председатель фракции "Голос", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

В тоже время указ президента Владимира Зеленского касательно делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по Донбассу создает риски, говорит парламентарий.

"В состав украинской делегации не входили должностные лица. Теперь делегация Украины получила статус официальной. Угроза в том, что с точки зрения международного права любые решения, которые принимались на уровне трехсторонней контактной группы, не имели международно-правовых последствий. Это признавали все. Теперь теоретически решения, принятые в рамках Минского процесса, могут приобрести официальный характер. В какой-то момент это может де-факто легализовать переговоры представителей украинского государства и представителей оккупационного режима - так называемых ЛНР-ДНР", - говорит нардеп.

Минские соглашения должны быть отменены, считает Рахманин.

"Если Россия не способна или не хочет обеспечить прекращение огня в течение года, это значит - она ​​не хочет делать что-либо другое. А наши попытки разводить войска, создавать какой-то странный "консультативный совет", предоставлять украинской делегации в ТКГ статус официального противоречат даже Минским соглашениям. Я уже не говорю, что они противоречат национальным интересам и здравому смыслу.

Должны делать то, без чего победа невозможна - укреплять Вооруженные силы, строить экономику

Если прекращение огня будет двусторонним, это позволит создать демилитаризованную зону, которая сделает невозможным минимум дальнейшие боевые действия. Если этого не будет, должны спускать на тормозах процесс в одностороннем порядке. Должны закрепляться на тех позициях, которые есть и готовиться к дальнейшим планам. Можем рассматривать военный вариант, политический комбинированный, но исходя из того, что Минские соглашения работать не будут. Мы должны делать то, без чего победа невозможна - укреплять Вооруженные силы, строить экономику", - говорит политик.

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"Немецкие, французские, американские политики и дипломаты очень часто заявляют, что альтернативы Минске нет. И они правы. Потому что альтернативы до сих пор и не было. Украинская власть не предложила. Сейчас президент фактически движется в русло Минских соглашений и повторяет ошибки предшественников. Так рано или поздно государство Украина зайдет в тупик, из которого будет очень трудно выбираться", - отметил Рахманин.

Из-за агрессии России президент Зеленский рано или поздно должен осознать, что путь, которым он предлагает идти - это путь в никуда, говорит парламентарий.

Полное интервью с Сергеем Рахманиным читайте в журнале "Країна" от 14 мая.

5 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе. В состав делегации вошли члены правительства и народные депутаты.