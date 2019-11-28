У Зеленского придумали, как действовать по возвращении оккупированных территорий

Рабочая группа по реинтеграции при президенте Украины знает, как мирить украинцев и наказывать преступников по возвращении территорий. Фото - ТСН

Как по возвращении оккупированных территорий в Украине собираются предотвращать конфликты в будущем - придумала рабочая группа по реинтеграции при президенте Украины, в которую входят генеральный прокурор Руслан Рябошапка, его заместитель Гюндуз Мамедов и другие.

В Украине изменят законодательство в соответствии с международным гуманитарным и уголовным правом в сфере защиты прав человека. Об этом пишет theБабель со ссылкой на проект концепции переходного правосудия, который должен решить большинство проблем, с которыми страна столкнется, когда завершится вооруженный конфликт.

Кроме того, Украина ратифицирует Римский статут - это позволит получить все права в Международном уголовном суде (МУС), который рассматривает дела против военачальников, топ чиновников, депутатов и президента страны-агрессора.

В случае доказательства в суде вины российских граждан Москва вряд ли выдаст их, поскольку в 2016 году отозвала свою подпись под Уставом. Но если кто-то из осужденных уедет за границу, другие страны-подписанты смогут его задержать и передать МУС.

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Концепция переходного правосудия также предусматривает создание единой базы виновных в преступлениях против человечности и грубых нарушениях прав человека, а также базы фактов и свидетельств, чтобы потом обосновать позиции Украины в международных судах.

Кроме того, иностранным судьям позволят быть экспертами в судебных процессах, связанных с вооруженным конфликтом. Еще один пункт концепции - восстановление прав крымских татар как коренного народа Украины.

Еще одно направление концепции переходного правосудия - создание специального независимого органа по восстановлению истины. Подобные комиссии после вооруженных конфликтов работали в Латинской Америке, Европе, Канаде, Южной Африке.

Цель этого органа - расследовать и обнародовать наиболее резонансные преступления и рассказать о масштабах нарушений прав человека во время конфликта.

Комиссию предлагают формировать на открытом и прозрачном конкурсе, а в качестве участников привлекать авторитетных украинских и зарубежных экспертов. Они смогут допрашивать жертв конфликта, свидетелей, чиновников и получат доступ к информации с ограниченным доступом.

Власть влиять на работу комиссии не сможет. Результатом работы станет отчет, с которым знакомят власть и частично или полностью обнародуют. Все выводы отчета будут носить исключительно рекомендательный характер.

Быстро вернуть оккупированные территории Донецкой и Луганской областей не получится. Это долгая история. Необходимо учитывать отношение местных жителей к Украине в целом.