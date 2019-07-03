У Зеленского ответили, будет ли парад на День Независимости

Президент Владимир Зеленский не издавал указ о проведении военного парада на День Независимости.

Об этом сообщили в Администрации президента Украины, пишет в Facebook писатель Мартин Брест.

"Парада наших войск на День Независимости не будет. В этом году", - прокомментировал он и опубликовал ответ Администрации президента на запрос от Союза ветеранов АТО.

Ответ администрации президента Зеленского на запрос союза ветеранов АТО

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Парад войск проводится на День Независимости 24 августа.

В прошлом году впервые за 27 лет в параде приняла участие коробка женщин-военнослужащих. Впервые за 9 лет над городом пролетела военная авиация - 29 единиц.