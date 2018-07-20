У оккупантов свежие потери: как прошли сутки на Донбассе

За минувшие сутки потерь среди украинских военных не было. Фото: Comments.UA

Украинские военные ответили на провокацию боевиков и уничтожили оккупантов.

Как прошли сутки на Донбассе, сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

Российские оккупационные войска проявляли активность во всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам. Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия.

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Потерь среди защитников Украины нет. По данным разведки, трое оккупантов погибли и один был ранен.

Вчера в сети появилось фото тела военнослужащего вооруженных сил РФ, ликвидированного на Донбассе украинскими военными.