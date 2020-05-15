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пятница, 15 мая 2020 14:14

У боевиков взорвались боеприпасы: есть погибшие, травмированы гражданские

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У боевиков взорвались боеприпасы: есть погибшие, травмированы гражданские
Боевики взорвали собственный склад боеприпасов. Фото: pixabay.com

7 мая в с. Саханка на оккупированной Донетчине взорвалось хранилище боеприпасов из-за нарушения мер безопасности. В результате инцидента погиб один российский наемник и шестеро получили тяжелые ранения. Осколочные ранения получили 8 гражданских.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Вместе с тем российские пропагандисты использовали данное событие для распространения фейковых сообщений о том, что якобы причиной взрыва стал артиллерийский обстрел со стороны подразделений Объединенных сил из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями", – говорится в сообщении.

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Таким образом оккупанты пытались скрыть истинные причины чрезвычайного происшествия, для того чтобы предотвратить рост уровня недовольства местных жителей пребыванием российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Донбасса.

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе сообщили об очередном обстреле беспилотника миссии российскими наемниками.

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