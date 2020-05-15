Пророссийские боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ

Боевики регулярно препятствуют деятельности наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. Фото: Facebook/OSCE SMM

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе сообщили об обстреле беспилотника миссии.

Как говорится в отчете организации, огонь из стрелкового оружия открыли неподалеку неподконтрольной правительству Алмазной Луганской области.

СММ ОБСЕ зафиксировала уменьшение обстрелов в Донецкой области и одновременно увеличение – на Луганщине, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом.

Члены вооруженных формирований по-прежнему запрещали патрулям миссии доступ на блокпосты вдоль официальных дорожных коридоров в Донецкой и Луганской областях.

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При этом СММ ОБСЕ осуществляла мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского, способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для возможности функционирования и ремонта жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, в частности, водопроводов и линий электропередач в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

Международное сообщество должно привлечь Россию к ответственности за действия, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Украины, в частности – за ее действия на оккупированном Донбассе и в Крыму. Об этом заявил посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор Третий в обращении к Постоянному совету организации.