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пятница, 15 мая 2020 10:34

Американский посол прокомментировал возможность снятия санкций с России

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Американский посол прокомментировал возможность снятия санкций с России
Санкции будут продолжаться, пока Россия не вернет Крым, заявил американский посол.

Международное сообщество должно привлечь Россию к ответственности за действия, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Украины, в частности – за ее действия на оккупированном Донбассе и Крыму.

Об этом заявил посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор Третий в обращении к Постоянному совета организации, пишет "Голос Америки".

Дипломат привлек внимание международного сообщества к многочисленным нарушениям режима прекращения огня на Востоке Украины, где "возглавляемые Россией силы продолжают свои действия, направленные на подрыв суверенитета" Украины.

Джеймс Гилмор Третий напомнил о насилии вблизи населенного пункта Пикузы (Коминтерново) в Донецкой области, бои у Золотого Луганской области, препятствование наблюдателям СММ ОБСЕ со стороны боевиков, пересечение украинской границы на востоке Украины российскими грузовиками, использование боевиками на оккупированном Донбассе современного российского вооружения, что идет вразрез с заверениями РФ об ее участия в конфликте.

"В условиях возражений, отвлекающих маневров и дезинформации со стороны России, на тех из нас, кто действительно верит в принципы Хельсинкского заключительного акта и обязательства ОБСЕ, лежит коллективная ответственность. Мы должны привлечь Россию к ответственности за то, что она действует вопреки суверенитету и территориальной целостности Украины, и за злоупотребления, которые она совершила на востоке Украины и в оккупированном Крыму", – подчеркнул дипломат.

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Также Гилмор вспомнил депортацию 200 тыс. крымских татар в мае 1944-го года. По его словам, через 76 лет после тех событий жесткие репрессии со стороны России по отношению к оппонентам оккупации снова "заставили десятки тысяч крымчан бежать с полуострова".

Посол заявил, что США никогда не признают попытку аннексии Крымского полуострова Россией.

"Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам и подтверждаем, санкции против России останутся в силе, пока Россия не выполнит обязательства в соответствии с Минскими соглашениями. Санкции, связанные с Крымом, останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", – заявил Гилмор.

В Палате представителей Конгресса США зарегистрировали резолюцию с призывом к Белому дому ввести новые санкции против России.

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15
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