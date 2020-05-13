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среда, 13 мая 2020 05:11

Конгресс США предложил ударить по России новыми санкциями

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Конгресс США предложил ударить по России новыми санкциями
Конгресс США предлагает ввести новые ограничения против РФ. Фото: REUTERS

В Палате представителей Конгресса США зарегистрировали резолюцию с призывом к Белому дому ввести новые санкции против России.

Указанный документ является реакцией на нарушения прав человека и преследования активистов, сообщает "Голос Америки".

Авторы резолюции призывают Россию освободить политических заключенных, в том числе и украинских граждан.

Также еще в одном документе группа конгрессменов осудила намерения Белого дома сократить финансирование инициативы по сдерживанию российской агрессии.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что коронавирусный кризис никоим образом не повлияет на позицию ЕС относительно санкций против РФ.
Министры иностранных дел стран Евросоюза также заверили Украину в том, что санкции против России будут сохраняться.

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13
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