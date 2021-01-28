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четверг, 28 января 2021 07:16

Тюрьма "Изоляция": по меньшей мере 5 человек подозревает Украина

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Тюрьма &quot;Изоляция&quot;: по меньшей мере 5 человек подозревает Украина
По делу о преступлениях в так называемой подпольной тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке Украина подозревает меньшей мере 5 человек. Фото: facebook.com/СтаніславАсєєв

По делу о преступлениях в так называемой подпольной тюрьме "Изоляция" на территории бывшего завода изоляционных материалов в оккупированном Донецке Украина подозревает меньшей мере 5 человек.

В ближайшее время ожидается движение в деле. Об этом рассказал начальник управления Департамента преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Андрей Лещенко.

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"В настоящее время есть 5 человек, совершивших те или иные преступления. Но это не говорит, что правоохранительные органы знают о преступлении только этих пяти человек. Нет. В целом их около 50. В ближайшее время, надеемся, что будут определенные процессуальные решение по этому уголовному делу", - рассказал он, передает "Радио Свобода".

Достаточно ли доказательств для выдвижения обвинений подозреваемым, будет решать процессуальный руководитель в конкретном уголовном производстве.

Также отметил, что Украина заинтересована в наказании тех, кто совершил преступления, в частности на оккупированной территории, как на национальном, так и на международном уровне.

В сеть попали уникальные фотографии концлагеря "Изоляция". Это незаконная тюрьма российских оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. На фото: общая территория, устройства для пыток, журнал учета посещаемости похищенных людей, интерьер камер заключенных, обнесенный колючей проволокой "прогулочный дворик" на несколько кв. м, "куда выводят утром на 5-7 минут", коридоры, пыточных стол в подвале со скотчем, которым привязывают жертву, а проводами "тапика" - телефон ТА-57 - обматывают конечности или гениталии, обливают водой из пластиковой бутылки и пускают ток.

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