Тягнибок прокомментировал убийство активиста Мирошниченко

Украинского патриота Артема Мирошниченко убили за то, что говорил на украинском языке

В украинском Бахмуте, в украинской Донецкой области убили украинского патриота - активного сторонника "Свободы" Артема Мирошниченко. Убили за то, что говорил на украинском языке.

Об этом в Facebook написал лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"И после этого еще кто-то смеет лепетать о неких "притеснениях русскоязычных"?

Предупреждаю правоохранителей, судей и президента лично: спустить дело на тормозах не удастся. Не спасут этих подонков ни деньги, ни связи.

Искренне сочувствуем семье.

Покойся с Богом, друг Артем. Не простим! Отомстим!", - подчеркнул Тягнибок.

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Особый статус для Донбасса не принесет пользы. Он непоправимо навредит Украине. Будет означать, что каждый, кто с оружием выступит против нее, кто будет убивать наших граждан, получит "особый статус", считает Олег Тягнибок. Он обратился к президенту и спикеру с требованием не принимать таких решений.