Особый статус будет означать уступки для тех, кто убивает украинцев - Тягнибок

Олег Тягнибок призвал президента Владимира Зеленского не принимать закон об особом статусе Донбасса. Фото: Анатолий Гаевский

Особый статус для Донбасса не принесет пользы. Он непоправимо навредит Украине. Будет означать, что каждый, кто с оружием выступит против нее, кто будет убивать наших граждан, получит "особый статус".

Об этом написал лидер партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок в блоге на "Украинской правде". Он обратился к президенту и спикеру с требованием не принимать никакого особого статуса для Донбасса.

"Сначала, только ради того, чтобы встретиться с Путиным, президент Зеленский поддается на его шантаж и в одностороннем порядке отводит украинские войска с позиций. И неважно, что подвергает опасности огромное количество проукраинского населения Донбасса. Теперь, очевидно, с той же целью, спикер парламента Разумков обещает принять новый закон об особом статусе Донбасса до конца года. Более, чем уверен: сейчас "слуги народа" возьмутся придумывать "аргументацию" для этих решений. Рассказывать слезные истории об освобождении пленных и возвращении захваченных кораблей, как признаки того, что уступать московитам надо. А самое циничное – что будут впаривать фактическую капитуляцию как долгожданный мир, которого мы с вами так хотим", - написал Тягнибок.

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Политик напомнил, как президент обещал принимать этот закон. Процитировал слова Зеленского: "Будем ли мы его сами разрабатывать и быстро принимать? Нет. Мы напишем его в сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом, не пересекая ни одной красной линии".

И теперь читаю, что говорит спикер: над законом начнут работать после встречи в нормандском формате – после 9 декабря. А ничего, что между этой датой и последним заседанием ВРУ 20 декабря всего 11 календарных дней? Могу только представить, что напишут эти любители марихуаны и проституток. А, может, и не планируют ничего писать? Может, текст законопроекта им уже передали из Кремля? Не потому ли московиты призывают Украину в ТКГ продлить действие старого закона, еще и закрепить его в Конституции", - рассуждает Олег Тягнибок.

Ляпнул, обещал референдум, а потом сделал, как хотел, а о народе и не вспоминает? Нет, так не будет

Он обращается к главе государства и председателю Верховной Рады:

"То это как понимать? Как и рынок земли? Ляпнул, обещал референдум, а потом сделал, как хотел, а о народе и не вспоминает? Нет, так не будет. Обращаюсь официально. Господин президент и господин спикер! На последних выборах в парламент за ВО "Свобода" проголосовали 315 568 украинцев. Поэтому от их имени, руководствуясь их интересами заявляю: мы категорически против какого-либо особого статуса для Донбасса! Потому что это не только не принесет пользы, это непоправимо навредит нашей стране. Будет означать, что каждый, кто с оружием в руках выступит против Украины, каждый, кто будет убивать наших граждан, получит "особый статус".

Напоминаю также: нашу позицию через соответствующие постановления своих представителей – депутатов областных, городских и районных советов поддержали миллионы украинцев во всех регионах Украины.

Берите во внимание, пока еще есть такой шанс", - написал лидер ВО "Свобода".

Новый проект закона об особом статусе Донбасса будут разрабатываться в декабре, когда президент вернется из нормандской встречи, заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. Документ будет учитывать договоренности, которые будут достигнуты на этом саммите. Спикер не считает проблемой небольшой промежуток времени между проведением 9 декабря встрече лидеров нормандской четверки и последним в году заседанием парламента 20 декабря – 11 календарных дней. Разумков пояснил, что Рада уже показала, что умеет работать в ускоренном режиме.