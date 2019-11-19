Особый статус будет означать уступки для тех, кто убивает украинцев - Тягнибок

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1575
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1665
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1116
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11142
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 1026
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1098
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5796
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1917
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1116
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1125
Фото
Все фото
5
20
3
11
10
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
Разумков &quot;сделал&quot; Киву
Разумков "сделал" Киву
&quot;Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие&quot;: как &quot;Слуга народа&quot; съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
&quot;Слуги народа&quot; собрались на партийный съезд: фото
"Слуги народа" собрались на партийный съезд: фото
Видео
Все видео
Порошенко вернулся в Украину, когда узнал о подозрении
Порошенко вернулся в Украину, когда узнал о подозрении
"Несколько приемов" - олимпиец Беленюк показал, как отбиваться от Ляшко
"Несколько приемов" - олимпиец Беленюк показал, как отбиваться от Ляшко
В сети появилось видео с встречи экс-советника Трампа и помощника Зеленского
В сети появилось видео с встречи экс-советника Трампа и помощника Зеленского
Верховная Рада рассматривает во втором чтении проект бюджета. ОНЛАЙН
Верховная Рада рассматривает во втором чтении проект бюджета. ОНЛАЙН
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1575
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1107
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1125
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4050
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 621
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
вторник, 19 ноября 2019 18:22

Особый статус будет означать уступки для тех, кто убивает украинцев - Тягнибок

1 Комментировать
Особый статус будет означать уступки для тех, кто убивает украинцев - Тягнибок
Олег Тягнибок призвал президента Владимира Зеленского не принимать закон об особом статусе Донбасса. Фото: Анатолий Гаевский

Особый статус для Донбасса не принесет пользы. Он непоправимо навредит Украине. Будет означать, что каждый, кто с оружием выступит против нее, кто будет убивать наших граждан, получит "особый статус".

Об этом написал лидер партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок в блоге на "Украинской правде". Он обратился к президенту и спикеру с требованием не принимать никакого особого статуса для Донбасса.

"Сначала, только ради того, чтобы встретиться с Путиным, президент Зеленский поддается на его шантаж и в одностороннем порядке отводит украинские войска с позиций. И неважно, что подвергает опасности огромное количество проукраинского населения Донбасса. Теперь, очевидно, с той же целью, спикер парламента Разумков обещает принять новый закон об особом статусе Донбасса до конца года. Более, чем уверен: сейчас "слуги народа" возьмутся придумывать "аргументацию" для этих решений. Рассказывать слезные истории об освобождении пленных и возвращении захваченных кораблей, как признаки того, что уступать московитам надо. А самое циничное – что будут впаривать фактическую капитуляцию как долгожданный мир, которого мы с вами так хотим", - написал Тягнибок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тягнибок - власти: Земля, которую вы жаждете распродать, будет гореть у вас под ногами

Политик напомнил, как президент обещал принимать этот закон. Процитировал слова Зеленского: "Будем ли мы его сами разрабатывать и быстро принимать? Нет. Мы напишем его в сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом, не пересекая ни одной красной линии".

И теперь читаю, что говорит спикер: над законом начнут работать после встречи в нормандском формате – после 9 декабря. А ничего, что между этой датой и последним заседанием ВРУ 20 декабря всего 11 календарных дней? Могу только представить, что напишут эти любители марихуаны и проституток. А, может, и не планируют ничего писать? Может, текст законопроекта им уже передали из Кремля? Не потому ли московиты призывают Украину в ТКГ продлить действие старого закона, еще и закрепить его в Конституции", - рассуждает Олег Тягнибок.

Ляпнул, обещал референдум, а потом сделал, как хотел, а о народе и не вспоминает? Нет, так не будет

Он обращается к главе государства и председателю Верховной Рады:

"То это как понимать? Как и рынок земли? Ляпнул, обещал референдум, а потом сделал, как хотел, а о народе и не вспоминает? Нет, так не будет. Обращаюсь официально. Господин президент и господин спикер! На последних выборах в парламент за ВО "Свобода" проголосовали 315 568 украинцев. Поэтому от их имени, руководствуясь их интересами заявляю: мы категорически против какого-либо особого статуса для Донбасса! Потому что это не только не принесет пользы, это непоправимо навредит нашей стране. Будет означать, что каждый, кто с оружием в руках выступит против Украины, каждый, кто будет убивать наших граждан, получит "особый статус".

Напоминаю также: нашу позицию через соответствующие постановления своих представителей – депутатов областных, городских и районных советов поддержали миллионы украинцев во всех регионах Украины.

Берите во внимание, пока еще есть такой шанс", - написал лидер ВО "Свобода".

Новый проект закона об особом статусе Донбасса будут разрабатываться в декабре, когда президент вернется из нормандской встречи, заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. Документ будет учитывать договоренности, которые будут достигнуты на этом саммите. Спикер не считает проблемой небольшой промежуток времени между проведением 9 декабря встрече лидеров нормандской четверки и последним в году заседанием парламента 20 декабря – 11 календарных дней. Разумков пояснил, что Рада уже показала, что умеет работать в ускоренном режиме.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Особый статус будет означать уступки для тех, кто убивает украинцев - Тягнибок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
ноября

Путь к сердцу лежит через желудок - что следует помнить в день мужчин

Преодолели все трудности - с российского лагеря в Киев привезли тела диссидентов

"Всегда засыпал с мыслью, есть что-то на завтрак": умер свидетель Голодомора Илько Корунец

В космическом корабле слушали гимн Украины

Самое читаемое
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
 Просмотров: 22842
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле Просмотров: 21007
Какую работу предлагают работникам без опыта
Какую работу предлагают работникам без опыта Просмотров: 15714
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера Просмотров: 14391
5 продуктов, которые нельзя есть натощак
5 продуктов, которые нельзя есть натощак 1 Просмотров: 13995
Политика
Суд отпустил Ляшко на поруки
Суд отпустил Ляшко на поруки 1 Просмотров: 162
Экс-нардепа подозревают в сокрытии долгов на 4,7 млрд грн
Экс-нардепа подозревают в сокрытии долгов на 4,7 млрд грн Просмотров: 432
"Потому что предрассудки" - Зеленский извинился из-за небритости
"Потому что предрассудки" - Зеленский извинился из-за небритости Просмотров: 1008
Новый глава "Укравтодора" работал советником Кличко
Новый глава "Укравтодора" работал советником Кличко Просмотров: 81
"Ждем Вас на корпоративах" - Тимошенко через FB обратилась к президенту. Про "договорняки" промолчала
"Ждем Вас на корпоративах" - Тимошенко через FB обратилась к президенту. Про "договорняки" промолчала Просмотров: 909
Больше всего комментируют
9
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
6
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
3
ГБР просит Раду разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности
3
Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
2
Транслировали Россия 24, поскольку "Володька разрешает": одесское кафе попало в скандал
Голосов: 13703
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua