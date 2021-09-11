Трое военных получили ранения

Бойцов ВСУ госпитализировали с ранениями средней тяжести. Фото: imag24.net

Трое украинских военных получили ранения в результате обстрела.

"Сегодня, 11 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" с запрещенного оружия. В результате вражеского обстрела трое военнослужащих получили ранения средней тяжести", - говорится в сообщении Оперативно-тактической группировки "Восток".

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Военных срочно эвакуировали и отправили в госпиталь.

В течение 10 сентября на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Обстреляли позиции украинских военных. Один защитник умер, трое - ранены. На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.