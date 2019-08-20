Три выстрела - три попадания: ВСУ показали уничтожение вражеского танка

В сети опубликовали видеозапись воздушного удара украинских военнослужащих по составу с техникой боевиков на Донбассе. Из записи ясно, что по помещению наносят три выстрела - с трех сторон и по центру идет черный дым.

На записи заметно как по помещению наносят три выстрела - с обеих сторон и по центру. С одной из сторон идет черный дым.

"Видите черный дым, так горят БМП террористов. Дело было еще до объявления перемирия. Наши военнослужащие заметили, как на территорию бывшей шахты неподалеку оккупированного Донецкая заехали две БМП террористов. И не просто заехали, а периодически выдвигались, чтобы "поработать" по позициях украинских военных ", - говорится в сообщении сообщества "Вернись живым" на Facebook.

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Для наведения оружия военнослужащие использовали квадрокоптер. Выстрелы наносили из минометов. В результате были уничтожены две единицы боевой техники врага.

"С помощью коптера наши бойцы вычислили координаты цели. По ней, используя программу ГРК Броня - Armor, и ударили минометчики. Три выстрела - три попадания. И минус две враждебные БМП. Боевики приехали за ними ночью и вытаскивали на буксире", - пишут. .

Пользователи соцсети поблагодарили защитникам Украины за верную и качественную службу и пожелали им вернуться к своим семьям целыми.

Пользователи благодарят в комментариях

19 августа боевики 11 раз обстреляли наши позиции из гранатометов и беспилотников.