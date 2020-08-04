Три обстрела за сутки. Боевых потерь за время перемирия нет - штаб ООС

За сутки в зоне ООС зафиксировали 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Фото: 30 отдельная механизированная бригада

С начала режима прекращения огня боевых потерь и раненых из состава Объединенных сил нет. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению.

Вместе с военными, задачи выполняют спасатели и пожарные, говорится в утренней сводке пресс-службы Штаба ООС во вторник 4 августа.

"За прошедшие сутки зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил у Южного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки. Еще один выстрел из подствольного гранатомета раздался вблизи Майорская. на всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали ", - сообщила пресс-секретарь командования Объединенных сил Ярослава Зорина.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток зафиксировали 1 провокацию со стороны врага. Посреди ночи противник совершил один выстрел из подствольного гранатомета у населенного пункта Пески. В ответ на провокацию наши защитники огонь не открывали. Ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами.

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Кроме украинских военнослужащих в районе проведения операции надлежаще исполняют свои задачи и другие подразделения Объединенных сил.

В частности, 40 неизвестных взрывных устройства нашли подразделения ДСНС во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса. В общем по распоряжению Командующего Объединенных сил только за прошедшие сутки было проведено разминирование площади почти 2 гектара.

Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения обследовали 8 тыс. га территории и 23 га акватории, изъяли и обезвредили более 45 тыс. взрывоопасных предметов.

По заявкам местных администраций, спасатели Объединенных Сил ремонтируют поврежденные в результате артиллерийских обстрелов предыдущих лет дома выполняя работы различной степени тяжести. С начала проведения ООС было восстановлено 890 таких домов.

На контрольных пунктах выезда-выезда личный состав Объединенных сил оказал медицинскую и другую помощь более сорока гражданам Украины.

Также, пожарные из состава Объединенных сил за сутки потушили 21 пожар.

В Зайцево в Донецкой области в результате обстрела боевиков произошел пожар. Вспыхнуло поле, огонь перекинулся на деревню. К тушению пожара привлекли военных двух частей ВСУ и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.