В Донецкой обл. в результате обстрела начался пожар

Фото: "Новинарня"

В Зайцево в Донецкой области в результате обстрела боевиков произошел пожар.

Вспыхнуло поле, огонь перекинулся на село, передает "Новинарня".

Пожар тушат военные двух частей ВСУ и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Огонь распространяется травяной подстилкой учитывая сухую, жаркую погоду, которая установилась на Донбассе.

Примерно 15 дворов загорелось.

По состоянию на вечер 22 июля нет угрозы населенным пунктам в Луганской области, вблизи которых вспыхнул пожар. К тушению пожара привлечены 110 человек и 29 единиц техники.