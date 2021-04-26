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понедельник, 26 апреля 2021 15:00

"Тревожный сигнал" - в Кремле отреагировали на заявление Зеленского

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&quot;Тревожный сигнал&quot; - в Кремле отреагировали на заявление Зеленского
Кремль отказывается менять формат соглашений. Фото: mos-tour.moscow

Российская Федерация отказывается менять соглашения по мирному урегулированию на Донбассе. Хотя на этом, в частности, настаивает президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

В Кремле назвали "тревожным сигналом" заявление Зеленского о необходимости изменить минские соглашения и расширить число участников переговоров в нормандском формате за счет привлечения США, Великобритании и Канады.

"Мы неоднократно говорили о том, что это очень сложная ситуация. Это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить. А его видоизменить, еще не положив ему конец, просто невозможно", - отметил Песков.

Ранее Зеленский заявил, что минский процесс должен служить целям настоящего, а не прошлого.

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"Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей ежедневно", - сказал Зеленский.

До этого вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что президент России Владимир Путин предложением Зеленскому вести переговоры с "ЛДНР" фактически признал их и вывел Россию из Минских соглашений.

Президент Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина по поводу переговоров с участием главарей ЛДНР.

Он хочет провести двустороннюю встречу с Путиным, но его "волнует не место проведения, а содержание" переговоров, заявил Зеленский в интервью Financial Times.

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