Трем боевым бригадам присвоили имена известных военных

26 артиллерийская бригада, 57 и 58 мотопехотные бригады получили почетные наименования. Соответствующую информацию разместила пресс-служба президента Украины в Twitter.

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57-й отдельной мотопехотной бригаде присвоено имя кошевого атамана Костя Гордиенко;

58-й отдельной мотопехотной бригаде – гетмана Ивана Выговского;

26-й артиллерийской бригаде – хорунжего Романа Дашкевича.

Автор: https://mil.in.ua Кость Гордиенко

Кость (Константин) Гордеевич Гордиенко (Головко) - кошевой атаман Запорожской Сечи, выдающийся военный и политический деятель. Несмотря на личную неприязнь к Ивану Мазепе, поддержал последнего в борьбе с Петром I. Создал и возглавил Каменскую Сечь. До 1728-го возглавлял Олешковскую Сечь. Сподвижник и соавтор Конституции Орлика.

Автор: https://mil.in.ua Иван Выговский

Иван Выговский - украинский военный, политический и государственный деятель. Гетман Войска Запорожского, председатель казацкого государства в Приднепровской Украине, Великий князь Русский.

Автор: https://mil.in.ua Роман Дашкевич

Роман Иванович Дашкевич - галицкий украинский политический и военный деятель, полковник армии УНР. Юрист, один из основателей украинской артиллерии.

Бойцы Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины надели новые синие береты. Командир воинской части полковник Иван Миропольский вручил береты командирам подразделений. Они же торжественно передали их бойцам.