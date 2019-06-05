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среда, 05 июня 2019 20:16

Трехсторонняя контактная группа обсудила новое перемирие на Донбассе

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Трехсторонняя контактная группа обсудила новое перемирие на Донбассе
В Минске готовится новое перемирие для Донбасса. Фото: РБК

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе во время встречи в Минске договорились подготовить новое соглашение об установлении режима тишины на линии соприкосновения.

Об этом сообщил российский представитель Борис Грызлов, передает ТАСС.

"Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встречу 19 июня", - сказал он.

Грызлов отметил, что есть понимание сторон, что это новое соглашение должно в обязательном порядке предусматривать дополнительные реально действенные меры контроля за соблюдением перемирия.

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Также Грызлов подчеркнул важность того, чтобы украинская сторона "выполнила обязательства по освобождению удерживаемых лиц, которых должны были вернуть на Донбасс еще в декабре 2017 года".

В то же время украинский представитель Леонид Кучма убежден, что прогресс в вопросе обмена удерживаемыми лицами будет решен.

"Что касается обмена военнопленных или незаконно удерживаемых - я не могу сказать, что завтра будет принципиальное решение, но я четко знаю, что эти вопросы начнут решаться: сколько на сколько и так далее", - сказал он.

Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского Совета Дональдом Туском.

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Дата
05
июня

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