Пропагандист Захар Прилепин считает, что президент США может согласиться на то, чтобы Россия захватила Украину и Прибалтику. Фото из открытых источников.

Президент США Дональд Трамп может "отдать" президенту РФ Владимиру Путину Украину и Прибалтику.

Об этом заявил один из главарей боевиков ДНР, писатель-пропагандист Захар Прилепин изданию Rubaltic.

"У Путина с Трампом сложатся такие договоренности, при которых президент США заявит:"Прибалтика нам больше не нужна, забирайте ее вместе с Украиной". И что мы ответим? "Нет, нам тоже не нужна"?

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Она нам нужна, потому что потом придет другой американский президент и скажет: "Прибалтику никто не забрал, размещу-ка я там самую бомбу и поставлю четыре армии", - сказал Прилепин.

16 июля Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным. Самое важное, что прозвучало на пресс-конференции - это явка с повинной Путина, который признал, что это РФ организовывала "референдум" в Крыму.