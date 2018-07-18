Точным ударом уничтожили колонну военной техники боевиков

Военные попали по технике боевиков. Фотоархив 112.ua

Украинские военные нанесли точный удар по позициям боевиков на Донбассе.

"Кто-то таки жахнул по скоплению вражеской техники. Говорят, там что-то коптит и взрывается до сих пор", - говорится в сообщении Виктория Руденко, военная ВСУ.

Ранее беспилотники зафиксировали две боевые машины пехоты и системы залпового огня боевиков.

"Потери противника уточняются, позже разведка о них сообщит. Хотели тихонько зайти и обстрелять наши позиции".

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17 июля боевики 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Вследствие обстрелов погиб один боец.