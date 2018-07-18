Точным ударом уничтожили колонну военной техники боевиков

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 2709
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 94828
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 756
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 1827
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1548
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 873
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
Просмотров: 1080
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3861
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
2 Просмотров: 747
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8820
Фото
Все фото
5
4
7
17
10
Смертельный рейс МН17: мать погибшего сына назвала виновников авиакатастрофы
Смертельный рейс МН17: мать погибшего сына назвала виновников авиакатастрофы
&quot;Денег на похороны и родственников нет&quot; - показали ликвидированного боевика из Горловки
"Денег на похороны и родственников нет" - показали ликвидированного боевика из Горловки
&quot;Благодарные&quot; жители Донецка осквернили могилы боевиков
"Благодарные" жители Донецка осквернили могилы боевиков
Донецк пришел в упадок в российской оккупации: показали свежие фото города
Донецк пришел в упадок в российской оккупации: показали свежие фото города
Смертельный рейс: погибли 298 пассажиров малайзийского Боинга
Смертельный рейс: погибли 298 пассажиров малайзийского Боинга
Видео
Все видео
"Жизнь продолжается" - сеть растрогало видео с передовой
"Жизнь продолжается" - сеть растрогало видео с передовой
Пытали током, запихивали иглы под ногти - бывший узник ЛНР рассказал об издевательствах
Пытали током, запихивали иглы под ногти - бывший узник ЛНР рассказал об издевательствах
"Гроб на колесах" - боевики показали новейший роботокомплекс "Турель"
"Гроб на колесах" - боевики показали новейший роботокомплекс "Турель"
Российские биатлонистки "работают" снайперами на Донбассе - СМИ
Российские биатлонистки "работают" снайперами на Донбассе - СМИ
Хроники войны: погибли 39 военных
Хроники войны: погибли 39 военных
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1449
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3366
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 25003
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1395
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1359
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
Просмотров: 1287
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
среда, 18 июля 2018 10:57

Точным ударом уничтожили колонну военной техники боевиков

  Комментировать
Точным ударом уничтожили колонну военной техники боевиков
Военные попали по технике боевиков. Фотоархив 112.ua

Украинские военные нанесли точный удар по позициям боевиков на Донбассе.

"Кто-то таки жахнул по скоплению вражеской техники. Говорят, там что-то коптит и взрывается до сих пор", - говорится в сообщении Виктория Руденко, военная ВСУ.

Ранее беспилотники зафиксировали две боевые машины пехоты и системы залпового огня боевиков.

"Потери противника уточняются, позже разведка о них сообщит. Хотели тихонько зайти и обстрелять наши позиции".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Жизнь продолжается" - сеть растрогало видео с передовой

17 июля боевики 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Вследствие обстрелов погиб один боец.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Точным ударом уничтожили колонну военной техники боевиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

Полвека назад основали Intel

Руки, ноги висели на проводах - авиация разбомбила поезд с детьми

"Черный джаз для белых": в Америке прошел первый музыкальный фестиваль

Внедорожник протаранил толпу людей на тротуаре

От прививки умер 77 младенцев

Черный вторник: на похоронах священнослужителя беркутовцы били верующих

В асфальте под Святой Софией рыли могилу

Самое читаемое
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
10
 Просмотров: 160120
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
25
 Просмотров: 110773
&quot;Лабутены&quot;, D&amp;G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
24
 3 Просмотров: 94837
В купальнике и без Ирина Шейк стала героиней мужского глянца
В купальнике и без Ирина Шейк стала героиней мужского глянца
9
 Просмотров: 83774
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
27
 Просмотров: 59473
Донбасс
"Жизнь продолжается" - сеть растрогало видео с передовой
"Жизнь продолжается" - сеть растрогало видео с передовой
 Просмотров: 5069
Журналист рассказал о зарплатах в оккупированном Луганске
Журналист рассказал о зарплатах в оккупированном Луганске Просмотров: 1260
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный Просмотров: 990
Подсчитали все российские фейки о сбивания Боинга МН17
Подсчитали все российские фейки о сбивания Боинга МН17 Просмотров: 468
На линии разграничения ликвидировали плантацию конопли
На линии разграничения ликвидировали плантацию конопли Просмотров: 153
Больше всего комментируют
8
Сторонники Кивы забросали Шабунина зеленкой
7
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
5
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
5
Рада разрешила Ахметову не платить налогов на 3 млрд грн
4
Путин заставляет Трампа ждать
Голосов: 28807
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua